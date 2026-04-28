Atalanta il crollo di Palladino | errore fatale e crisi mentale

L'Atalanta di Palladino ha subito una sconfitta contro il Cagliari, con il gol che è arrivato nei primi trenta secondi di gioco. La squadra ha mostrato difficoltà fin dall'inizio e ha concluso la partita con un risultato negativo. La partita si è conclusa con un risultato che ha messo in evidenza alcune criticità, anche a causa di un errore che ha influenzato l'andamento del match.

? Cosa sapere L'Atalanta di Palladino perde contro il Cagliari con un gol subito nei primi trenta secondi.. L'errore difensivo e la stanchezza mentale post-Coppa Italia compromettono le ambizioni europee nerazzurre.. Raffaele Palladino esprime profondo rammarico dopo il difficile impatto subito dall’Atalanta a Cagliari, dove un gol subito nei primi trenta secondi ha compromesso le ambizioni europee della squadra nerazzurra. Il tecnico bergamasco ha ammesso che l’inizio fulminante dei padroni di casa ha svuotato di energie mentali i suoi giocatori, i quali faticavano ancora a ritrovare la giusta concentrazione dopo lo scontro in Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Palladino, la gestione dei primi trenta minuti è stata caratterizzata da una scarsa pulizia tattica, permettendo agli avversari di sfruttare ogni spazio lasciato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta, il crollo di Palladino: errore fatale e crisi mentale Notizie correlate L’Atalanta domina l’Europa: la lezione di Palladino alle Grandi in crisiNella serata di ieri, il panorama calcistico continentale ha eletto Bergamo a nuova capitale morale del calcio italiano, consacrando il lavoro di... Sassuolo: motore spento e errore fatale contro il BolognaLa sconfitta contro il Bologna ha messo in luce la difficoltà del Sassuolo a mantenere l’intensità richiesta dall’alta competizione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A: crollo Napoli con la Lazio, Roma e Atalanta si dividono la posta; Atalanta-Lazio 2-3 (ai rigori), la partita vista da Serina. Tre gol (due tolti) e un palo, poi perdi per i tuoi errori; Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé ritrovato, Carnesecchi attento; SportMediaset: I tifosi spingono l'Atalanta: Vogliamo la Coppa Italia Video. Impresa del Cagliari, 3-2 all'Atalanta e salvezza in tascaIl Cagliari batte l'Atalanta 3-2 e vede la salvezza. La Dea, invece, l'Europa non la vede più: frastornata ancora dai rigori con la Lazio, perde forse per sempre l'occasione di dare una svolta e un ... ansa.it Il Cagliari scopre Mendy e piega l'Atalanta di Scamacca 3-2I voti, le pagelle, il tabellino e gli assist Fantacalcio di Cagliari-Atalanta, match valido per la 34a giornata di Serie A 2025/26. fantacalcio.it NAPOLI IN EUROPA: 16 VOLTE IN 17 ANNI, NUMERI DA BIG La certezza è arrivata. Il Napoli sarà protagonista in Europa anche nella prossima stagione, confermando una continuità che ormai è diventata un marchio di fabbrica. Con la sconfitta dell’Atalanta - facebook.com facebook #Atalanta, rammarico #Palladino: "Abbiamo subito un gol da sciocchi. Dispiace per l'Europa" x.com