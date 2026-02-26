L’Atalanta domina l’Europa | la lezione di Palladino alle Grandi in crisi

Nella serata di ieri, il panorama calcistico continentale ha eletto Bergamo a nuova capitale morale del calcio italiano, consacrando il lavoro di Raffaele Palladino capace di orchestrare una rimonta esaltante contro il Borussia Dortmund. Mentre i club dal blasone più nobile faticano a trovare una dimensione europea, la “Dea” si fa ambasciatrice del movimento, annichilendo gli avversari con un ritmo da Premier League e una densità tattica che ha rievocato i fasti della gestione Gasperini. Questo exploit giunge al termine di un percorso accidentato, segnato da un avvio stagionale complesso, dall’avvicendamento in panchina e dall’addio doloroso di un fuoriclasse come Lookman, elementi che rendono l’approdo agli ottavi di finale un capolavoro di architettura sportiva. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

