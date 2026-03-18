Sassuolo | motore spento e errore fatale contro il Bologna

Il Sassuolo ha subito una sconfitta contro il Bologna, spegnendo il motore e evidenziando problemi nel mantenere l’intensità durante la partita. La gara si è conclusa con un errore fatale che ha influito sul risultato finale. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo e la concentrazione, portando alla sconfitta che ha lasciato il pubblico senza parole.

La sconfitta contro il Bologna ha messo in luce la difficoltà del Sassuolo a mantenere l’intensità richiesta dall’alta competizione. Il tecnico Fabio Grosso ha sottolineato come i giocatori abbiano mantenuto troppo a lungo un ritmo di gioco insufficiente, lasciando spazio agli avversari. L’errore difensivo che ha permesso il gol iniziale ha determinato una partita che si è trasformata in una salita costante per i neroverdi. Nonostante un secondo tempo migliore e un cambio di modulo tattico, non è stato possibile recuperare i punti persi nel primo tempo. Il motore spento e la gestione dell’errore. L’inizio della gara è stato segnato da un gol subito subito dopo il fischio d’avvio, un errore che ha spaccato la partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassuolo: motore spento e errore fatale contro il Bologna Articoli correlati Bologna Roma: Skorupski ritrova il suo passato in Europa League e i fantasmi di quell’errore fatale contro la FiorentinaHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Alberto Gilardino esonerato dal Pisa: fatale la sconfitta contro il SassuoloABBONATI A DAYITALIANEWS Il comunicato del club toscano Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Sassuolo, il Pisa ha deciso di sollevare Alberto... Bologna-Sassuolo 1-1: gol e highlights | Serie A Una selezione di notizie su Sassuolo motore spento e errore fatale... Discussioni sull' argomento Il Sassuolo ha spento il motore con la salvezza in tasca. Ma c'è ancora tanto da fare; Sassuolo, altro che scarica di adrenalina. Qui l’adrenalina è scarica; Sassuolo, primo allenamento per la Juventus: il punto sui neroverdi; SN - Fadera infortunio: quando rientra l'esterno del Sassuolo, tempi di recupero. Pubalgia e zero bonus: il talento di Zhegrova è ancora un mistero, ma contro il Sassuolo non può più sbagliare. #Zhegrova #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook Sassuolo in chiave barocca: l’eleganza della Peschiera Ducale A metà strada tra una “natura pietrificata” e una “costruzione dell’uomo andata in rovina”, questa singolare struttura di laterizi e rocce calcaree richiama un paesaggio sospeso, quasi irreale, rievo x.com