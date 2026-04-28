Durante la partita contro il Cagliari, Ederson e Zalewski sono stati schierati in panchina, ma potrebbero tornare in campo titolari già nella prossima sfida contro il Genoa, in programma sabato 2 maggio. La loro presenza potrebbe essere valutata per la partita in casa, dopo aver iniziato la gara precedente fuori dal possibile undici iniziale. La squadra si prepara a tornare in campo per la sfida di campionato.

SERIE A. I due, che hanno iniziato in panchina il match perso a Cagliari, potrebbero essere titolari sabato 2 maggio in casa contro il Genoa. Mandato giù il boccone amaro della sconfitta nel posticipo della 34ª giornata di campionato sul campo del Cagliari (finale 3-2), l’Atalanta ha ripreso immediatamente a lavorare con una seduta nella mattina di martedì 28 aprile a Zingonia. I giocatori a parte sono due: il terzo portiere Rossi, sempre alle prese con la pubalgia, sarà da tenere d’occhio ancora in settimana; Bernasconi ha invece già concluso la propria stagione per via della lesione tra il primo e il secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (terapie per lui).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, contro il Genoa si va verso il rientro di Ederson e Zalewski

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