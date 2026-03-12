Atalanta Ederson verso il rientro | sabato contro l’Inter potrebbe essere convocato

Ederson, giocatore dell'Atalanta, ha partecipato alla sessione di allenamento di giovedì insieme ai compagni e si avvicina al rientro in squadra. Per la partita di sabato 14 marzo contro l’Inter a San Siro, potrebbe essere convocato. La sua presenza dipenderà dagli ultimi controlli e dalla decisione dello staff tecnico.

CALCIO. Nuovi progressi per Ederson che ha svolto parte della seduta di giovedì con il resto del gruppo e si candida a essere convocato per la trasferta di sabato 14 marzo a San Siro sul campo dell'Inter. Dopo quasi un mese ai box per un affaticamento muscolare (non gioca dall'andata con il Borussia del 17 febbraio), Ederson è pronto al rientro: giovedì 12 marzo il brasiliano ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e sembra quindi probabile una convocazione per la sfida di sabato (fischio d'inizio alle 15) sul campo dell'Inter. Più difficile invece il recupero in tempi brevi per Charles De Ketelaere (infortunio al ginocchio destro) e...