L' Atalanta non si ferma più stesa anche la Lazio a domicilio grazie a Ederson e Zalewski

L'Atalanta ha vinto 2-0 contro la Lazio, e questa vittoria dipende dai gol di Ederson e Zalewski. Ederson ha segnato su rigore al 41° minuto del primo tempo, mentre Zalewski ha chiuso la partita con un gol al 15° minuto della ripresa. La Lazio ha mostrato poche idee, e il portiere Provedel ha avuto poco lavoro. La squadra di Gasperini continua la sua serie positiva e si avvicina alle zone alte della classifica.

Lazio 0-2 Atalanta Marcatori: 41' pt Ederson (rig.), 15' st Zalewski Lazio (4-3-3) Provedel 6; Marusic 5.5, Gila 5.5 (1' st Patric 5.5), Provstgaard 6, Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 5 (22' st Rovella 6), Taylor 6 (34' st Cancellieri sv); Isaksen 6 (43' st Dia sv), Maldini 5.5, Noslin 6 (22' st Ratkov 6). In panchina: Motta, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Farcomeni. Allenatore: Sarri 6. Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi 6.5; Scalvini 5.5 (1' st Kossounou 6), Djimsiti 6, Ahanor 5.5 (25' pt Kolasinac 6.5); Zappacosta 6 (38' st Bellanova sv), Ederson 6.