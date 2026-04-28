ATA 24 mesi cosa fa chi è in graduatoria | Modello B2 oppure nessuna domanda Preferenza e riserva vanno confermate

Fino al 19 maggio 2026 alle 23:59 è possibile presentare o aggiornare le domande per le graduatorie ATA con un validità di 24 mesi. Chi si trova in graduatoria deve confermare la preferenza e la riserva, anche se ha compilato il Modello B2 o non ha presentato alcuna domanda. La procedura riguarda sia chi è già inserito sia chi desidera inserirsi per la prima volta.