Astrofili Centesi aumentano i giovani in visita all’Osservatorio

Negli ultimi tempi, sempre più giovani si sono recati all’osservatorio gestito dagli astrofili del centro storico. Dopo settimane di relativa calma, il Sole ha ripreso un’attività più intensa, entrando in una fase più attiva. Questa crescita di visite giovanili si registra in un momento in cui l’astrofisica attira l’interesse di studenti e appassionati, portando nuovi visitatori a osservare il cielo e approfondire le proprie conoscenze.

Il Sole ha deciso di interrompere la relativa quiete delle ultime settimane ed ora è in piena fase di Massimo Solare, un risveglio dai brillamenti più potenti che potrebbero essere l’incipit di nuove aurore anche sul nostro territorio e che all’Osservatorio Astronomico di Cento sono monitorati dalla precisione di una strumentazione d’avanguardia, per l’analisi dello space weather. "Ciò che rende la struttura centese un’eccellenza nel panorama amatoriale è la capacità di osservare il Sole attraverso "occhi" diversi e complementari – spiega il vicepresidente degli Astrofili Centesi Thomas Mazzi – Non si tratta solo di osservazione ottica...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Astrofili Centesi, aumentano i giovani in visita all’Osservatorio Notizie correlate Leggi anche: Visita alla specola: da prigione a osservatorio astronomico Leggi anche: Giovani, A. Benetton: "Un osservatorio per rispondere a loro esigenze"