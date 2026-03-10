Un nuovo osservatorio sulla condizione giovanile in Italia è stato annunciato da un rappresentante dell'azienda tessile. L'iniziativa mira a monitorare e analizzare le esigenze dei giovani italiani, creando uno strumento di studio dedicato. La presentazione è avvenuta oggi a Roma, con la partecipazione di vari esperti e rappresentanti del settore. L'obiettivo è raccogliere dati e approfondimenti utili per comprendere meglio questa fascia di popolazione.

Roma, 10 mar. -(Adnkronos) - Con l'Osservatorio Permanente sulla condizione giovanile in Italia "abbiamo voluto dotarci di uno strumento coerente con la missione di Fondazione Unhate: contrastare odio e violenza intervenendo sulle loro cause profonde e generando opportunità concrete per le giovani generazioni". Lo afferma Alessandro Benetton, Presidente di Edizione e della Fondazione UnHate commentando la ricerca “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione” presentata oggi. Benetton parla di "una modalità di lavoro basata sui dati, pensata per offrire una fotografia puntuale della condizione in cui vivono, comprenderne necessità, disagi e bisogni reali, e mettere queste evidenze a disposizione di istituzioni, servizi educativi, imprese e territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani, A. Benetton: "Un osservatorio per rispondere a loro esigenze"

