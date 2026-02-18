Visita alla specola | da prigione a osservatorio astronomico

Il nome di Ezzelino III da Romano è legato alla costruzione dell’alta torre di Padova, un simbolo storico della città, che nel 1242 serviva come castello con due torri. Questa domenica, 1 marzo 2026, i visitatori potranno salire sulla Specola, un tempo prigione, e scoprire i dettagli della sua evoluzione in osservatorio astronomico. Durante la visita guidata, verranno raccontate le vicende che hanno trasformato questo edificio da luogo di detenzione a punto di osservazione delle stelle. Un’occasione unica per conoscere meglio un pezzo di storia locale e il suo legame con il cielo.

Domenica 1 Marzo 2026. Visita guidata ad uno dei simboli più rappresentativi ed iconici della città: l'alta torre, detta Specola dai padovani, ricorda infatti la dominazione del condottiero Ezzelino III da Romano, che nel 1242 aveva edificato un castello con due torri; approfondiremo la maggiore e più slanciata delle due, scoprendo che era in parte adibita a prigione. Da Castello diventerà "Specula Astronomica" ovvero uno degli osservatori astronomici più belli nell'Europa del '700, visitato da personaggi famosi come Goethe, che nel 1786 descrisse nel suo diario di viaggio lo splendido panorama che poté ammirare dall'alto della torre dell'Osservatorio. C'è una torre a Padova da cui, per secoli, si è guardato il cielo. La Specola nasce come struttura medievale, diventa prigione e poi uno dei più importanti osservatori astronomici d'Europa.