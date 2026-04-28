Asti torna a splendere | ripartono le fontane e il decoro urbano

Asti riaccende le fontane in piazza Marconi e nel laghetto del Parco della Resistenza, segnando una ripresa nel decoro urbano. L'ASP ha completato i lavori di riattivazione, assicurando la distribuzione dell’acqua attraverso cento punti di prelievo e impianti situati a Cantarana. La riattivazione delle fontane rappresenta un intervento che coinvolge sia l’area centrale sia le zone limitrofe di interesse pubblico.

? Cosa sapere ASP riattiva fontane in piazza Marconi e laghetto nel Parco della Resistenza di Asti.. I lavori garantiscono la distribuzione idrica tramite cento punti prelievo e impianti di Cantarana.. Martedì 28 aprile 2026, gli operatori dell’ASP hanno riattivato le fontane ornamentali di Asti e i punti acqua cittadini, segnando il ritorno del decoro idrico con la riapertura della fontana in piazza Marconi e del laghetto nel Parco della Resistenza. Il suono dell’acqua che torna a scorrere tra i vicoli e le piazze storiche non è solo un piacere per gli occhi di chi passeggia verso il centro, ma il risultato di un lavoro tecnico iniziato settimane fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti torna a splendere: ripartono le fontane e il decoro urbano Notizie correlate Qualiano: arrivano le aiuole per il decoro urbanoIniziati i lavori a Piazza Kennedy con la posa delle prime aiuole: atteso nuovo verde pubblico, ma resta il timore dei vandalismi serali che spesso... Costigliole d’Asti: ripartono le visite tra restauri e tesori d’arteIl Museo Arte Sacra di Costigliole d’Asti riprende l’attività con un programma di visite guidate che parte domenica 19 aprile 2026, presentando...