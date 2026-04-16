A Costigliole d’Asti, il Museo Arte Sacra riapre le sue porte con un calendario di visite guidate che inizierà domenica 19 aprile 2026. La ripresa delle attività coincide con due interventi di conservazione del patrimonio artistico del territorio, presentati nello stesso periodo. La struttura si prepara dunque a tornare accessibile al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire sia i tesori d’arte che i lavori di restauro in corso.

Il Museo Arte Sacra di Costigliole d’Asti riprende l’attività con un programma di visite guidate che parte domenica 19 aprile 2026, presentando contemporaneamente due distinti interventi di conservazione del patrimonio locale. L’iniziativa, inserita nella Rete Museale della Provincia di Asti Fondazione Asti Musei, mette in luce il legame tra la tutela delle strutture religiose e la gestione del tesoro artistico diocesano. Conservazione e nuovi interventi: la strategia dei restauri. L’evento inaugurale previsto per domenica 19 aprile si concentrerà sul binomio denominato Due chiese, due restauri. La prima tappa del percorso avverrà alle ore 16 presso la chiesa secentesca della Confraternita di San Gerolamo o dei Battuti Bianchi, situata nella zona della Rocca a Costigliole d’Asti, dove ha sede il Museo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Costigliole d’Asti: ripartono le visite tra restauri e tesori d’arte

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