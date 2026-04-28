Asti caos in Comune | l’opposizione attacca Rasero sul conflitto

Nel consiglio comunale di Asti, la richiesta di dimissioni del sindaco Maurizio Rasero è stata respinta. L’opposizione ha sollevato diverse contestazioni riguardo a un conflitto in atto all’interno dell’amministrazione comunale, provocando un clima di tensione tra i gruppi presenti. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sulle recenti decisioni prese dall’amministrazione locale.

? Cosa sapere Asti, il Consiglio comunale boccia la richiesta di dimissioni del sindaco Maurizio Rasero.. L'opposizione abbandona l'aula dopo il voto di 20 consiglieri sulla nomina in Banca Asti.. La seduta del Consiglio comunale di Asti si è trasformata in un campo di battaglia politica la sera del 27 aprile 2026, quando l’opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco Maurizio Rasero a seguito della sua nomina alla presidenza della Banca di Asti. Il clima nell’aula è stato segnato da uno strappo istituzionale senza precedenti, che ha portato i consiglieri di minoranza ad abbandonare i lavori dopo il respingimento di una proposta d’urgenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, caos in Comune: l’opposizione attacca Rasero sul conflitto Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Paliano, bando ventennale per la Foresteria comunale. L'opposizione attacca: "Gara fantasma sul sito del Comune"Un affidamento strategico per potrebbe diventare cruciale per il rilancio turistico del territorio di Paliano, nel nord della provincia di Frosinone,... Cocquio Trevisago: caos medico, l’opposizione attacca il SindacoA Cocquio Trevisago, l’opposizione guidata dal gruppo Primavera ha chiesto conto al sindaco Danilo Centrella della gestione sanitaria locale, a... Altri aggiornamenti Asti, studenti in Sala consiliare per 'Comune porte aperte'È partita oggi ad Asti l'edizione 2026 di 'Comune Porte Aperte', il progetto che apre le porte del Municipio agli studenti e alle studentesse della città. La Sala consiliare di Palazzo Mandela è ... ansa.it Gli studenti di Asti in sala Consiglio per 'Comune a porte aperte'Si è conclusa martedì 24 febbraio l'edizione 2026 del progetto Comune Porte Aperte, l'iniziativa promossa dal Comune di Asti che ha accolto gli studenti della città presso la Sala consiliare di ... ansa.it