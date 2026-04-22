Paliano bando ventennale per la Foresteria comunale L' opposizione attacca | Gara fantasma sul sito del Comune

Un affidamento strategico per potrebbe diventare cruciale per il rilancio turistico del territorio di Paliano, nel nord della provincia di Frosinone, finisce al centro di una bufera politica sulla trasparenza amministrativa. Il Comune di Paliano ha indetto una procedura aperta per la concessione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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