A Cocquio Trevisago, l’opposizione guidata dal gruppo Primavera ha rivolto una richiesta di chiarimenti al sindaco Danilo Centrella riguardo alla gestione del servizio sanitario locale, in seguito alla sospensione dell’attività di un medico di base. La questione ha attirato l’attenzione sulla situazione dei servizi sanitari nel comune, generando discussioni tra le forze politiche presenti in consiglio comunale.

A Cocquio Trevisago, l’opposizione guidata dal gruppo Primavera ha chiesto conto al sindaco Danilo Centrella della gestione sanitaria locale, a seguito dell’interruzione dell’attività del medico di base. L’emergenza è scattata con la comunicazione dell’ASST Sette Laghi circa la fine del servizio prestato dal dottor Zorzan, avvenuta il 1° aprile 2026. Questo evento ha lasciato un vuoto assistenziale che l’amministrazione comunale ha cercato di colmare in tempi ristretti. Solo il 31 marzo è stata approvata una delibera per destinare un edificio di proprietà pubblica in via Roma come nuovo studio medico. Nel frattempo, i residenti sono stati indirizzati verso un ambulatorio situato a Laveno Mombello, attivo però soltanto per due ore al giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocquio Trevisago: caos medico, l’opposizione attacca il Sindaco

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Si parla di: La minoranza di Cocquio Trevisago sul piede di guerra sul caso del medico di famiglia; In provincia di Varese mancano oltre 350 medici di base.

Medico di base assente: a Cocquio Trevisago scatta il piano d’emergenza per l’assistenza sanitariaAttivato un ambulatorio temporaneo a Laveno Mombello e servizi di supporto per i cittadini. Il Comune lavora per garantire al più presto un nuovo medico sul territorio. laprovinciadivarese.it