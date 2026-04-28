Assunzione docenti È possibile rinunciare a una nomina da concorso PNRR3 per usufruire successivamente degli elenchi regionali?

È stato posto un quesito riguardante la possibilità di rinunciare a una nomina ottenuta tramite il concorso PNRR3 per poi utilizzare gli elenchi regionali. La procedura sugli elenchi regionali per il ruolo è prevista per partire nel 2026 e diventerà una modalità stabile nel tempo, consentendo di coprire i posti disponibili. La questione riguarda le modalità di scelta tra le due procedure e i tempi di attuazione.

Question time dedicato agli elenchi regionali per il ruolo: una procedura che partirà nel 2026 e che nel tempo diventerà strutturale, permettendo di coprire i posti a disposizione. Necessaria anche la disponibilità dei docenti a scegliere la regione in cui ci sono posti vacanti e graduatorie esaurite. Risponde ai quesiti dei nostri lettori Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Assunzione degli idonei concorso PNRR, non si va oltre il 30%. Frassinetti: “Possibilità aggiuntiva solo da elenchi regionali”L’interrogazione presentata da Andrea Casu, Irene Manzi e Silvia Roggiani riporta al centro il tema delle assunzioni dei docenti legate ai concorsi... Docenti già assunti da concorso PNRR non possono iscriversi negli elenchi regionali neanche per altra classe di concorso, non è una alternativa alla mobilitàNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assunzione docenti, chi ha rifiutato un’immissione in ruolo in passato può iscriversi agli elenchi regionali; Docenti precari: assunzioni da GPSR con il doppio canale, Pittoni: Resterà da affrontare solo la questione del divario di spesa tra ruolo e supplenza; Immissioni in ruolo docenti 2026, come capire probabilità di assunzione dagli elenchi regionali? Le variabili in gioco; Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni. Se gli elenchi regionali servono per le assunzioni dei docenti, perché non prevedono la riserva per il servizio civile nazionale e universale?Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale Anief) ha ricostruito il calendario delle principali ta ... orizzontescuola.it , : Per i docenti inseriti in GPS sostegno prima fascia, il 2026 si apre con grande attenzione sulle procedure di assunzione. Un passaggio atteso da migliaia di aspiranti i - facebook.com facebook