Assunzione degli idonei concorso PNRR non si va oltre il 30% Frassinetti | Possibilità aggiuntiva solo da elenchi regionali

Il governo ha deciso di limitare le assunzioni degli idonei del concorso PNRR al massimo al 30%. La ministra Frassinetti ha chiarito che le possibilità di assunzione extra arriveranno solo tramite elenchi regionali. La questione riguarda anche le interrogazioni di Casu, Manzi e Roggiani, che chiedono spiegazioni sui limiti imposti.

L’interrogazione presentata da Andrea Casu, Irene Manzi e Silvia Roggiani riporta al centro il tema delle assunzioni dei docenti legate ai concorsi PNRR. I deputati chiedono al Ministero se intenda intervenire per superare il limite del 30 per cento nello scorrimento delle graduatorie degli idonei, introdotto dal decreto-legge n. 45 del 2025, soprattutto nei casi di rinuncia, che oggi rischiano di lasciare posti autorizzati scoperti. La questione viene collegata sia alla copertura effettiva delle cattedre sia agli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea sul reclutamento dei docenti. L'articolo Assunzione degli idonei concorso PNRR, non si va oltre il 30%.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione della Lega e ex Presidente della Commissione Cultura al Senato, illustra le modalità di assunzione dei docenti idonei ai concorsi PNRR, evidenziando un possibile doppio canale di reclutamento e l'assegnazione di fino al 30% dei posti disponibili.

Gli elenchi regionali per il ruolo si basano attualmente solo sui punteggi delle prove scritte e orali del concorso, escludendo eventuali titoli.

