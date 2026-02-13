Docenti già assunti da concorso PNRR non possono iscriversi negli elenchi regionali neanche per altra classe di concorso non è una alternativa alla mobilità

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiarito che i docenti già assunti tramite il concorso PNRR non possono iscriversi negli elenchi regionali, nemmeno per un’altra classe di concorso, specificando che questa misura non rappresenta un’alternativa alla mobilità. Durante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di ANIEF, è stato messo in evidenza come questa disposizione limiti le possibilità di trasferimento per gli insegnanti già stabilizzati, creando confusione tra le norme di reclutamento.

