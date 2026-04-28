Nell'ultimo periodo si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’associazione Icaro e i sindaci del distretto correggese. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati delle attività di protezione civile svolte dall’associazione negli ultimi due anni, che hanno portato a oltre 3.900 ore di servizi. La discussione ha riguardato le modalità di intervento e il contributo fornito dall’associazione nell’area.

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro con i sindaci del distretto correggese per presentare le attività svolte dall’associazione Icaro, impegnata sul territorio in servizi di Protezione civile. La presidente Patrizia Baccarini ha illustrato i numeri, che testimoniano un impegno costante, reso possibile da volontari formati e dotati di mezzi e attrezzature adeguate per operare con sicurezza e professionalità. Un totale di oltre 3.900 ore di servizi svolti da aprile 2024 ad oggi al servizio dei sei Comuni dell’unione Pianura Reggiana. In base alla convenzione in corso, Icaro garantisce supporto ai Comuni nella programmazione, pianificazione e gestione delle emergenze di Protezione Civile, mettendo a disposizione competenze tecniche, mezzi e personale specializzato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Associazione Icaro, l’incontro con i sindaci. Oltre 3.900 ore di servizi svolte in due anni

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