Unità di rete in regione l' incontro con i sindaci per evitare il caos dei trasporti

L'incontro tra i sindaci e le autorità regionali è stato organizzato per prevenire disagi nei trasporti pubblici, dopo le criticità emerse nelle settimane precedenti. La causa principale è stata la mancanza di coordinamento tra le diverse linee, che ha portato a ritardi e sovraffollamenti. Durante l'incontro, i sindaci hanno potuto consultare i nuovi orari e le rotte aggiornate, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e evitare errori passati.

Dopo i problemi riscontrati nelle Valle dell'Aniene e nella Valle del Sacco, regione e Astral hanno avviato con largo anticipo gli incontri per programmare l'avvio delle nuove unità di rete il prossimo 1° luglio Una cosa è certa: non si vogliono commettere gli stessi errori. Complice anche un maggiore interesse dei sindaci che, nel corso del 2025, non avevano partecipato in maniera assidua agli incontri, nella sede della regione Lazio sono state illustrate le corse e gli orari delle unità di rete che partiranno dal 1° luglio 2026. Le prime sono state quelle della Valle del Sacco e della Valle dell’Aniene, in funzione dall’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Trasporti: Astral, riunioni con sindaci Valle del Sacco su linee bus nuova Unita’ di reteOggi, presso la sede di Astral, si sono svolte riunioni tra l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, l’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, e i sindaci di vari Comuni della Valle del Sacco.

