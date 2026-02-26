Collaboratori scolastici Gilda chiede indennità da 700 euro per l’assistenza agli alunni con disabilità e denuncia la carenza di organico Senza di loro la scuola non è sicura
La Gilda Unams evidenzia le difficoltà dei collaboratori scolastici, chiedendo un'indennità di 700 euro per l'assistenza ai bambini con disabilità. La questione riguarda anche la mancanza di personale nelle scuole, che può compromettere la sicurezza. La richiesta mira a migliorare le condizioni di lavoro di chi si occupa di supportare gli studenti con bisogni speciali.
La Federazione Gilda Unams richiama l’attenzione su due nodi che riguardano il personale ATA: il riconoscimento dell’indennità prevista dal contratto per l’assistenza agli alunni con disabilità e la persistente carenza di organico nelle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, pubblicati i decreti: 260 milioni di euro per il 2025Il Ministero per le Disabilità ha pubblicato i due decreti ministeriali che destinano complessivamente oltre 260 milioni di euro per il potenziamento...
Regione Siciliana stanzia 40 milioni di euro per i servizi Asacom: 6.665 alunni con disabilità beneficeranno dell’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazioneLa Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità...