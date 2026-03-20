Studenti con disabilità Flc Cgil | Garante raccomanda assistenza Governo rinvia al 2027 l’operatore scolastico e taglia i collaboratori
L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato una raccomandazione che richiede di garantire l’assistenza igienico personale agli studenti non autosufficienti durante l’orario scolastico. Il documento, datato 5 marzo 2026, evidenzia l’importanza di assicurare supporto continuo durante le attività scolastiche. Nel frattempo, il Governo ha deciso di rinviare al 2027 l’assunzione di un operatore scolastico e ha ridotto il numero di collaboratori.
L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con delibera n. 9 del 5 marzo 2026, ha approvato una raccomandazione in cui ribadisce: “va garantita l’assistenza igienico personale agli alunni con disabilità non autosufficienti durante l’orario scolastico ed educativo”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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