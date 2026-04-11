Inclusione studenti sordi oltre 321mila euro per la formazione degli assistenti alla comunicazione

Un nuovo intervento promosso dall’assessorato al Welfare destina più di 321 mila euro alla formazione degli assistenti alla comunicazione per studenti sordi e ipoacusici. La misura si concentra sulla creazione e sul potenziamento di figure professionali che supportano l’inclusione di questi studenti nelle scuole. Il finanziamento riguarda specificamente programmi di formazione rivolti a persone che lavorano o intendono lavorare con studenti con bisogni comunicativi specifici.

La formazione della figura dell’Assistente all’autonomia e alla comunicazione diventa il fulcro centrale del nuovo intervento promosso dall’assessorato al Welfare, che destina oltre 321 mila euro a favore degli studenti sordi e ipoacusici.“Con questo intervento – dichiara l’assessore al Welfare e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, Marti: “Dallo Stato una scelta concreta di inclusione e giustizia”Roma, 28 gennaio 2026 – "Con l’approvazione di questo disegno di legge compiamo una scelta politica chiara: i diritti si garantiscono con atti...

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