nasce il comitato nazionale degli assistenti all' autonomia e alla comunicazione asacom

È stato costituito il Comitato Nazionale degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM). La creazione arriva dopo il successo del Comitato degli Operatori Igienico-Personale e coinvolge professionisti attivi nel settore sanitario e assistenziale, che lavorano quotidianamente con dedizione e competenza. La nuova iniziativa mira a rappresentare e sostenere le figure professionali che operano in questo ambito.