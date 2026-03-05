nasce il comitato nazionale degli assistenti all' autonomia e alla comunicazione asacom
È stato costituito il Comitato Nazionale degli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM). La creazione arriva dopo il successo del Comitato degli Operatori Igienico-Personale e coinvolge professionisti attivi nel settore sanitario e assistenziale, che lavorano quotidianamente con dedizione e competenza. La nuova iniziativa mira a rappresentare e sostenere le figure professionali che operano in questo ambito.
Gallina Giovanni (referente cittadinanzAttiva): La dignità per gli ASACOM si concretizza nel riconoscimento professionale, nella formazione, nella stabilizzazione del contratto e in una remunerazione adeguata.
Leggi anche: Assistenti all’autonomia e alla comunicazione: centrale la laurea L-19
Regione Siciliana stanzia 40 milioni di euro per i servizi Asacom: 6.665 alunni con disabilità beneficeranno dell’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazioneLa Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità...
