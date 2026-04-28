Assicurazione auto scaduta? Occhio ai controlli con l’IA | ecco come riescono a individuarti

Le autorità stanno utilizzando sempre più l’intelligenza artificiale per controllare le auto con assicurazione scaduta. Questi sistemi analizzano i dati delle vetture e delle targhe per individuare eventuali irregolarità. La tecnologia consente di effettuare controlli più rapidi ed efficaci, riducendo i tempi e aumentando la precisione delle verifiche. Le forze dell’ordine possono così verificare lo stato dell’assicurazione senza dover ricorrere a controlli manuali.

L’intelligenza artificiale diventa protagonista anche delle verifiche finalizzate a constatare la copertura assicurativa di un veicolo: sfruttando ogni tecnologia a disposizione per leggere le targhe dei mezzi in esame, dopo un rapido confronto con le banche dati delle assicurazioni, le autorità sono in grado di comprendere se il proprietario sia o meno in regola con l’RC auto. Questo controllo a distanza, che non presuppone la presenza di una pattuglia sul posto né la limitazione di effettuare solo delle verifiche a campione come in passato, consente di colpire gli eventuali trasgressori in tempo reale. Come detto, per mettere in atto questo genere di verifica è possibile sfruttare sistemi già installati sulle nostre strade ma originariamente destinati a funzioni differenti, come ad esempio gli autovelox, i Tutor o le telecamere Ztl.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assicurazione auto scaduta? Occhio ai controlli con l’IA: ecco come riescono a individuarti Notizie correlate Auto in sosta vietata con l’assicurazione scaduta: è quella dell'assessore con delega alla polizia municipaleViareggio, 4 marzo 2026 – Stavolta il carro attrezzi è toccato proprio all’assessore alla Polizia municipale, Rodolfo Salemi. Scuolabus in giro con l’assicurazione scaduta: sequestrato dalla Polizia StradaleL'assicurazione era scaduta da un mese, ma circolava ugualmente: sequestrato, il comune dovrà pagare multa e una nuova assicurazione.