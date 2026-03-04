Un’auto con assicurazione scaduta e in sosta vietata è stata rimossa a Viareggio. La vettura appartiene all’assessore con delega alla polizia municipale, Rodolfo Salemi. La rimozione del veicolo è avvenuta il 4 marzo 2026, in una zona della città. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali conseguenze o dettagli aggiuntivi.

Viareggio, 4 marzo 2026 – Stavolta il carro attrezzi è toccato proprio all’assessore alla Polizia municipale, Rodolfo Salemi. I vigili infatti ieri mattina hanno rimosso il suo Bmw che è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. La cosa è emersa da un normale controllo effettuato in strada: agli agenti non è sfuggita l’auto parcheggiata in sosta vietata proprio nelle vicinanze del municipio e così sono scattate le verifiche di rito e dalla targa è emerso che la polizza era scaduta a novembre e l’autovettura intestata proprio all’amministratore pubblico con delega alla polizia locale. Il Comune non fa sconti a nessuno e pertanto – per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto in sosta vietata con l’assicurazione scaduta: è quella dell'assessore con delega alla polizia municipale

Scuolabus in giro con l’assicurazione scaduta: sequestrato dalla Polizia StradaleL'assicurazione era scaduta da un mese, ma circolava ugualmente: sequestrato, il comune dovrà pagare multa e una nuova assicurazione.

Revisione auto scaduta: cosa si rischia davvero e cosa succede con l’assicurazioneLa revisione auto è un obbligo di legge, lo strumento attraverso il quale lo Stato - e dunque la collettività - verifica la sussistenza dei criteri...

Una selezione di notizie su Auto in sosta vietata con....

Temi più discussi: Auto in sosta vietata blocca tre bus con studenti a bordo; Auto in sosta vietata alle fermate dei bus e al capolinea, la protesta degli autisti di Gorizia; A Padova un'auto in sosta vietata blocca una decina di bus: ecco cosa è successo; Lavori in corso, divieto di sosta in alcune vie di Urbino.

Frascati, sosta selvaggia alla stazione di Tor Vergata. Scatta la protesta dei pendolariDecine di automobili in sosta vietata, ogni giorno, per ore. È quanto segnalano alcuni cittadini in merito alla situazione che si registra, dal lunedì al ... castellinotizie.it

Pisa, auto in sosta vietata blocca autobus con studenti a bordoat- autolinee toscane informa che oggi, 23 febbraio 2026, a causa di un’autovettura privata in divieto di sosta, poco dopo le ore 13 un autobus della ... gonews.it

@repubblica_roma I tre ladri erano senza patente su un’auto a noleggio: è uno dei nodi dell’inchiesta sulla strage di via Collatina. Domenica sera una Yaris ibrida guidata da Ramiro Julian Romero, 24 anni, in fuga dalla polizia dopo un controllo al Quarticciol facebook

Chiavari: ultimato il cantiere in Via Entella, a fine mese la riapertura alle auto x.com