Scuolabus in giro con l'assicurazione scaduta | sequestrato dalla Polizia Stradale
La Polizia Stradale ha sequestrato uno scuolabus che circolava con l’assicurazione scaduta da un mese. I controlli sono stati serrati e hanno scoperto che il mezzo non era coperto, anche se continuava a girare per le strade. Il Comune dovrà pagare una multa e stipulare una nuova assicurazione prima di poter riutilizzare il veicolo.
L'assicurazione era scaduta da un mese, ma circolava ugualmente: sequestrato, il comune dovrà pagare multa e una nuova assicurazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
