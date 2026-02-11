Scuolabus in giro con l'assicurazione scaduta | sequestrato dalla Polizia Stradale

La Polizia Stradale ha sequestrato uno scuolabus che circolava con l’assicurazione scaduta da un mese. I controlli sono stati serrati e hanno scoperto che il mezzo non era coperto, anche se continuava a girare per le strade. Il Comune dovrà pagare una multa e stipulare una nuova assicurazione prima di poter riutilizzare il veicolo.

L'assicurazione era scaduta da un mese, ma circolava ugualmente: sequestrato, il comune dovrà pagare multa e una nuova assicurazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Scuolabus Gara Investito da un Tir, l’assicurazione del mezzo era scaduta. Gli inquirenti: “Il pedone non era sulle strisce”. Si indaga per omicidio stradale Un tragico incidente a Sampierdarena si è concluso con la perdita di una vita. Revisione auto scaduta: cosa si rischia davvero e cosa succede con l’assicurazione La legge è chiara: circolare con la revisione auto scaduta può portare a multe salate, alla sospensione della patente e all’impossibilità di assicurare l’auto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Scuolabus Gara Argomenti discussi: Ragazzino lasciato a piedi dal bus: così ho scoperto di essere boomer; Sedili danneggiati coi taglierini, volgarità e minacce a compagni ed autista: il sindaco sale sullo scuolabus e rimprovera i bulli. Li lasceremo a piedi; Castiglione Torinese cerca un autista scuolabus: al via il concorso pubblico; Paura sul bus, banda di ragazzi molesta i passeggeri e spacca il vetro della portiera a martellate. I FATTI - La Polizia Stradale sospende il mezzo destinato al trasporto degli alunni. Il Comune dovrà stipulare una nuova polizza e pagare la sanzione amministrativa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.