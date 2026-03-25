Il Toka Terra Festival si svolge nel fine settimana presso le Officine Ipogee, in piazza Sant’Anna dei Greci a Mesagne. L’evento, promosso da Mesagne Bene Comune, prevede due giorni di incontri, esposizioni fotografiche, spettacoli musicali e momenti dedicati al cibo. Il tema centrale del festival riguarda le migrazioni, con iniziative che coinvolgono diverse modalità di approfondimento e intrattenimento.

Mesagne Bene Comune presenta il Toka Terra Festival: due giorni di approfondimenti, fotografia, cibo e musica intorno al tema delle migrazioni presso le Officine Ipogee, in piazza Sant’Anna dei Greci a Mesagne.Come di consueto, anche quest'anno, Mesagne Bene Comune offre alla città un momento di riflessione e approfondimento sul tema delle migrazioni con la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione, redatto dal Centro Studi e Ricerche IDOS. La scelta dell'associazione per questo anno è stata quella di puntare su un’offerta culturale molteplice: insieme all'approfondimento scientifico del dossier 2025, che includerà anche la presentazione di due progetti di ricerca sperimentale, saranno esposti gli scatti della mostra fotografica di Mattia Morelli dal titolo “La Terra è di chi la vive”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Toka terra festival: due giorni tra dibattiti e musica alle Officine Ipogee

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