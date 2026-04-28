Assalto di turisti fuori stagione per Orchidays Grande successo per la rassegna di Mattinata dedicata alle orchidee spontanee

Durante le recenti giornate, numerosi visitatori si sono recati a Mattinata per partecipare a Orchidays, la manifestazione dedicata alle orchidee spontanee. La rassegna, che si svolge in questo periodo dell’anno, ha attirato un'affluenza di pubblico superiore alle aspettative. L’evento ha previsto esposizioni di orchidee, attività di approfondimento e visite guidate nei siti naturali della zona. La partecipazione di turisti provenienti da diverse regioni ha contribuito a un afflusso imprevisto.

Ventiquattro iniziative a programma, oltre 2mila persone che hanno preso parte alle attività in natura e sold out nelle strutture ricettive, sebbene il periodo non fosse quello di alta stagione. La quarta edizione di Orchidays, la rassegna andata in scena a Mattinata tra 23 e 26 aprile, organizzata dalla società Studio360 e dal Comune di Mattinata, in collaborazione con Ente Nazionale Parco Del Gargano e Regione Puglia, è stata un autentico successo. Grandi consensi ha riscosso “Andar per orchidee”, la passeggiata naturalistica con l’esperta Angela Rossini, che ha consentito di far conoscere la straordinaria e spontanea bellezza delle orchidee lungo i sentieri di Monte Sacro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Assalto di turisti fuori stagione per Orchidays. Grande successo per la rassegna di Mattinata dedicata alle orchidee spontanee Notizie correlate Mattinata, assalto di turisti fuori stagione per 'Orchidays': grande successo per la rassegna dedicata alle orchidee spontaneeVentiquattro iniziative a programma, oltre 2mila persone che hanno preso parte alle attività in natura e sold out nelle strutture ricettive, sebbene... Leggi anche: Mattinata capitale delle orchidee spontanee. Dal 23 al 26 aprile torna Orchidays Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Mattinata, assalto di turisti fuori stagione per 'Orchidays': grande successo per la rassegna dedicata alle orchidee spontanee; Assalto ai turisti nel cuore di Roma: borseggiatori scatenati nelle vie del centro; Bari, crescono i turisti: in soli quattro mesi registrato un +16%; Ponte del 25 aprile, primo assaggio d'estate in Puglia: spiagge prese d'assalto, gite in campagna e boom di visitatori in Valle d'Itria. Caccia alla mascotte olimpica: a Milano è gadget mania. Assalto di turisti (e non) al negozio ufficiale di Milano Cortina 2026Quanto tempo ci vuole, prima di riuscire a entrare nella struttura? Ieri, poco prima dell’ora di pranzo, 40 minuti. Che nel weekend schizzano all’insù. In fila sembrano esserci soprattutto turisti, ... ilgiorno.it La scorsa notte un nuovo assalto a uno sportello bancomat ha scosso il centro di San Severo. Nel mirino la filiale della Banca Popolare di Milano in via Minuziano, dove ignoti hanno fatto esplodere l’ATM utilizzando la cosiddetta “marmotta”, una carica inserit - facebook.com facebook