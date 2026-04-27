Mattinata assalto di turisti fuori stagione per ' Orchidays' | grande successo per la rassegna dedicata alle orchidee spontanee

Questa mattina si è registrato un afflusso consistente di turisti fuori stagione per la manifestazione dedicata alle orchidee spontanee, chiamata 'Orchidays'. La rassegna prevedeva ventiquattro iniziative, con più di duemila partecipanti alle attività in natura. Nonostante il periodo non sia quello di punta, tutte le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito.

Ventiquattro iniziative a programma, oltre 2mila persone che hanno preso parte alle attività in natura e sold out nelle strutture ricettive, sebbene il periodo non fosse quello di alta stagione. La quarta edizione di Orchidays, la rassegna andata in scena a Mattinata tra 23 e 26 aprile.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mattinata capitale delle orchidee spontanee. Dal 23 al 26 aprile torna Orchidays Mattinata 'capitale' delle orchidee spontanee: dal 23 al 26 aprile tornano gli attesi 'Orchidays'Tutto pronto per Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee in programma a Mattinata dal 23 al 26 aprile. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Folla di turisti a Como: code infinite per un gelato e primi tuffi al Tempio Voltiano; Roma, turisti senza rispetto tra i monumenti: l'obelisco di Augusto è un solarium a cielo aperto. Assalto ai turisti nel cuore di Roma: borseggiatori scatenati nelle vice del centroBorseggiatori scatenati a Roma. Manolesta senza scrupoli proiettati a individuare le prese nelle zone centrali della città, a caccia di turisti e non. Malviventi pronti prelevare gli effetti personali ... romatoday.it Lago di Braies preso d'assalto dai turisti: in cinque nell'acqua gelida. C’erano 100 persone sulla superficie, una folliaCinque persone, tra cui due minorenni, sono finite nelle acque gelide del Lago di Braies dopo il cedimento della superficie ghiacciata. Determinante l’intervento dei presenti, che sono riusciti a ... ilgiornale.it Il sindacato denuncia una nuova aggressione avvenuta proprio nella mattinata dell'assemblea e chiede interventi urgenti e un confronto immediato con il sindaco - facebook.com facebook