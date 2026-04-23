Dimenticano marsupio al Mc Donald' s di Santa Caterina | all' interno due pistole con caricatore

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Bari dopo aver scoperto un marsupio dimenticato in un ristorante Mc Donald's nel centro commerciale di Santa Caterina. All’interno del marsupio sono state trovate due pistole con caricatore. L'operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine, senza che le persone coinvolte fossero presenti sul momento. La polizia ha sequestrato le armi e avviato le indagini.

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari dopo la scoperta di una pistola all'interno di un marsupio dimenticato nel Mac Donald's del centro commerciale di Santa Caterina, nel capoluogo pugliese. I due sono accusati di detenzione illecita di armi da.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Troppi clienti a Mc Donald’s, il ristorante chiude due ore prima: manager licenziatoIl dipendente ha fatto causa ai vertici della società che gestisce il servizio e il caso è finito nelle aule del tribunale di Rovereto. "Prigioniere del sacro": torna la passeggiata con visita al monastero di Santa CaterinaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Che cosa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bari, dimentica marsupio con pistola su tavolo Mc Donald’s: arrestato insieme alla compagnaIl marsupio dimenticato insospettisce i dipendenti del fast food: all’interno un’arma. L’uomo torna a riprenderlo e trova i carabinieri ad attenderlo ... trmtv.it Bari, dimentica marsupio con pistola al McDonald’s: arrestato con la compagnaL’uomo, originario di Andria, è tornato nel locale per recuperarlo trovando i carabinieri ad attenderlo. Con sé aveva un’altra arma nascosta nella borsa della donna ... lagazzettadelmezzogiorno.it