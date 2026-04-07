Istanbul assalto armato al consolato israeliano Morti e feriti

Un incidente armato si è verificato oggi nella zona del consolato israeliano a Istanbul, causando diverse vittime e feriti. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili. La polizia ha messo in atto operazioni di sicurezza nell’area e sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La notizia ha suscitato preoccupazione nella città.

Istanbul, 7 aprile 2026 – Colpi di arma da fuoco con morti e feriti. È quanto avvenuto in una sparatoria nella zona del consolato israeliano delle principale città turca. Con i media turchi che parlano di un “assalto” compiuto da diversi uomini (per ora se ne contano 3). Secondo quanto riferisce l'emittente turca Ntv, tre persone sono state “neutralizzate” durante uno scontro a fuoco con la polizia nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul, nel quartiere di Levent sulla sponda europea della città. La sparatoria. La sparatoria è durata per cinque minuti, mentre sui media turchi sono stati diffusi dei video dove si sentono numerosi colpi di arma da fuoco nell'area del Consolato israeliano di Istanbul. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Istanbul, assalto armato al consolato israeliano. Morti e feriti Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti. Arrestato uomo armato(Adnkronos) – Sparatoria oggi vicino al consolato israeliano a Istanbul, in Turchia. Leggi anche: Istanbul, attacco vicino al consolato israeliano. Morti e feriti