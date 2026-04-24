Comicon 2026 la sfida dei game designer | in palio la pubblicazione con Giochi Uniti

Durante il Comicon di Napoli, un giovane game designer ha presentato il suo prototipo di gioco davanti al pubblico, dedicando due giorni a raccogliere commenti e suggerimenti dai partecipanti. Alla fine dell'evento, ha avuto l'opportunità di esporre il progetto in un pitch pubblico, nell'ambito di una sfida che mette in palio la pubblicazione con la casa editrice Giochi Uniti. La competizione ha coinvolto diversi creatori emergenti nel settore dei giochi da tavolo.

Un aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i back dei giocatori e alla fine lo presenta in un pitch. Se vince, quel gioco entra nel catalogo di Giochi Uniti. È questa la novità dell’edizione 2026 della Italian Game Jam, il contest dedicato alla creazione di giochi da tavolo che torna al Comicon per la sua ottava edizione, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare: per la prima volta, la casa editrice partenopea affianca Comicon insieme a Tambù nell’organizzazione e mette in palio la pubblicazione del gioco vincitore nel proprio catalogo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Sony interromperà la pubblicazione dei giochi playstation su pcQuesto testo analizza una possibile svolta nella politica di porting di PlayStation su PC, esaminando le implicazioni di una decisione che potrebbe... Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Febbraio 2026Microsoft ha appena annunciato la prima ondata di giochi gratis di Xbox Game Pass del mese di Febbraio 2026, presentando di conseguenza la nuova... Aggiornamenti e dibattiti Al Comicon Napoli chi vince la Game Jam pubblica con Giochi UnitiUn aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i feedback dei ... napolivillage.com La eSerie A Goleador sbarca al COMICON: a Napoli si assegna lo Scudetto virtuale 2026Il grande calcio virtuale torna a casa. Per il terzo anno consecutivo, la cornice esplosiva di COMICON Napoli ospiterà l'atto finale della eSerie A Goleador, ... cronachedellacampania.it