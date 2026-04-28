L’ufficio di pubblica informazione e la divisione risorse umane dell’azienda sanitaria si trasferiscono dall’attuale sede all’ex Ospedale Civile. Il cambio di sede consente di liberare gli spazi di Piazza Igea, che saranno utilizzati per i lavori di ristrutturazione dell’ex Residenza Sanitaria Assistenziale. La variazione entrerà in vigore a breve, senza indicazioni su eventuali disagi o modifiche agli orari di apertura.

? Cosa sapere L'URP e la U.O.C. Risorse Umane Asp si spostano all'ex Ospedale Civile.. Il trasferimento libera gli spazi di Piazza Igea per i cantieri dell'ex RSA.. L’ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asp si sposta al piano terra dell’ex Ospedale Civile per permettere i lavori di riqualificazione in Piazza Igea. Il trasferimento temporaneo, che coinvolge anche la U.O.C. Risorse Umane, prevede l’accesso tramite l’ingresso sud di Piazza Caduti di Nassiriya, lo stesso varco utilizzato in precedenza per l’hub vaccinale. Mentre i cantieri avanzano presso l’ex RSA di Piazza Igea, le attività amministrative cambiano pelle e indirizzo. La decisione dell’Asp di ricollocare l’URP e gli uffici della U.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asp: l’URP si sposta all’ex Ospedale per i cantieri in piazza

Notizie correlate

Ospedale Maggiore: la Clinica e Terapia medica si sposta al CattaniIl Day Hospital–Day Service della Clinica e Terapia medica e i relativi ambulatori si stanno trasferendo dal Padiglione 26 al Padiglione Cattani.

Si sposta San Salvo la casa della salute mobile della Asl: screening e visite a gratuite in piazzaDa martedì 24 febbraio e fino a martedì 3 marzo (domenica 1° marzo esclusa), il personale a bordo del van sarà a disposizione degli assistiti per...