Ospedale Maggiore | la Clinica e Terapia medica si sposta al Cattani

L'Ospedale Maggiore ha annunciato lo spostamento del Day Hospital e dei servizi di Clinica e Terapia medica dal Padiglione 26 al Padiglione Cattani. La decisione riguarda anche gli ambulatori collegati a queste aree. Il trasferimento è in corso e sarà completato nelle prossime settimane. I pazienti e il personale saranno informati delle nuove ubicazioni e delle eventuali modalità di accesso.

Il Day Hospital–Day Service della Clinica e Terapia medica e i relativi ambulatori si stanno trasferendo dal Padiglione 26 al Padiglione Cattani. Da lunedì 16 marzo le attività riprenderanno regolarmente nei nuovi locali, situati al 3° piano del padiglione Cattani (n.15), con ingresso di fronte all’Ospedale dei bambini. Da lunedì 16 marzo saranno operative nella nuova sede le seguenti strutture della Clinica e Terapia medica diretta da Aderville Cabassi: Il trasferimento del Day hospital-Day service e di tutti gli ambulatori della Clinica e terapia medica al 3° piano del padiglione Cattani è stato organizzato per garantire la continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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