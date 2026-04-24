A Martina Franca, un centro di riabilitazione gestito da un'azienda privata convenzionata con la Regione Puglia ha smesso di accogliere utenti. La struttura ha indirizzato i pazienti verso un altro centro situato a Crispiano. Secondo alcune fonti, il numero di persone coinvolte potrebbe arrivare a circa duecento. La decisione ha causato disagi tra gli utenti e le loro famiglie.

Sono molte decine, secondo alcune fonti si è intorno alle duecento persone perfino. Utenti del centro di riabilitazione che ha sede a Martina Franca e che fa capo all’Osmairm, privato convenzionato con la Regione Puglia. Da un paio di settimane il centro non accoglie l’utenza e i responsabili indicano l’opportunità di andare al centro insediato a Crispiano per le terapie da svolgere. Viene messo a disposizione anche un pullman. Senonché le situazioni di alcuni, o di molti, sono tali da non poter fare il tragitto in quelle condizioni. Gli utenti di Martina Franca, ignari delle motivazioni di questa situazione, chiedono di tornare alla condizione preesistente.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: centro di riabilitazione non accoglie utenti e indica lo spostamento a Crispiano, disagi Struttura convenzionata

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