Asl Lanciano Vasto Chieti Uil Fp lancia l’allarme | Dal primo luglio possibili criticità in reparti e uffici

La Uil Fp di Chieti ha segnalato possibili criticità nei servizi della Asl Lanciano Vasto Chieti a partire dal primo luglio. Secondo quanto comunicato, ci sarebbe il rischio di problematiche organizzative a causa della cessazione del lavoro somministrato prevista entro il 30 giugno 2026, senza che siano state adottate misure alternative. L’associazione esprime preoccupazione riguardo a questa prospettiva.

Possibili criticità organizzative dal primo luglio nei servizi della Asl Lanciano Vasto Chieti. A segnalarlo è la Uil Fp Chieti, che esprime “forte preoccupazione” rispetto alla prospettata cessazione del lavoro somministrato entro il 30 giugno 2026, senza misure alternative già definite.Secondo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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