La Asl non risponde alle richieste d' incontro | Fp Cgil Chieti e Uil Fpl minacciano lo stato di agitazione

La Fp Cgil e la Uil Fpl di Chieti minacciano lo stato di agitazione. Le due sigle sindacali hanno chiesto un incontro alla Asl, ma finora non hanno ricevuto risposta. La situazione si fa tesa, e i lavoratori sono pronti a scendere in piazza se le richieste non saranno ascoltate.

I sindacati lamentano diverse criticità da discutere ma lamentano che, anche dopo aver interessato l'Ispettorato del lavoro, non c'è stato riscontro dall'azienda sanitaria La Asl non risponde alla richiesta di convocazione e Fp Cgil Chieti e Uil Fpl minacciato lo stato di agitazione. I sindacalisti tornano poi a ricordare “il disagio relativo alla cessazione del servizio facchinaggio avvenuta il 31 dicembre 2025, con conseguente aumento del carico di lavoro prevalentemente per il personale oss, ma anche per il personale tutto, chiamato a intervenire per sopperire alle carenze organizzative.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Asl Chieti Ridotti i fondi per il salario accessorio, la sanità regionale sul piede di guerra: stato di agitazione proclamato da Uil Fpl e Fp Cgil La riduzione dei fondi destinati al salario accessorio sta causando preoccupazione nel settore sanitario regionale. Stabilizzazione del personale sanitario: la Regione Campania dà seguito alle richieste della Uil e Uil Fpl La Regione Campania ha deciso di intervenire per stabilizzare il personale sanitario. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Asl Chieti Argomenti discussi: 118 esternalizzato a Caserta, il NurSind chiede trasparenza: L’ASL risponde senza rispondere; Continuità assistenziale nel Valdarno Fiorentino. La Asl risponde a Fratelli d'Italia. Non c'è nessuna emergenza; Assegnazione del personale Asl. Il Dg Palmieri: Responsabili non bypassati, ma scelte vanno condivise; Richiesta di suicidio assistito nel Torinese, la risposta dell'Asl al paziente gravemente malato: Ha i requisiti, ma si arrangi. La Asl non risponde alle richieste d'incontro: Fp Cgil Chieti e Uil Fpl minacciano lo stato di agitazioneI sindacati lamentano diverse criticità da discutere ma lamentano che, anche dopo aver interessato l'Ispettorato del lavoro, non c'è stato riscontro dall'azienda sanitaria ... chietitoday.it 118 esternalizzato a Caserta, il NurSind chiede trasparenza: L’ASL risponde senza rispondereIl NurSind conferma che l’azione sindacale proseguirà nel solco della correttezza istituzionale, ma con determinazione. Trasparenza, coerenza e rispetto delle norme restano i pilastri di una battaglia ... infermieristicamente.it La FP Cgil Chieti esprime forte preoccupazione per la riduzione del contributo regionale destinato alla RADA RP... x.com Taglio al contributo per la struttura per disabili gravi “Il Castello” di Crecchio. La Cgil di Chieti: "La sostenibilità economica non può diventare taglio di diritti" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.