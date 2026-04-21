Asili nido | Non ci sono fondi rischio tagli

Le risorse destinate agli asili nido comunali appaiono insufficienti, secondo quanto denunciato da un'associazione locale. La stessa afferma che i fondi disponibili non bastano a mantenere il servizio in modo stabile e continuativo, sia per gli asili comunali che per quelli convenzionati. La situazione solleva dubbi sulla possibilità di garantire il funzionamento regolare delle strutture nel prossimo futuro.

Fondi insufficienti per gli asili nido comunali. La denuncia è di Latina bene comune, secondo cui “non sono stanziati i fondi sufficienti a garantire la continuità del servizio degli asili nido comunali e convenzionati”. Per la segretaria del movimento, Elettra Ortu La Barbera, e per i.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Nella polemica sul mancato finanziamento per gli asili nido a Eboli si inserisce Fratelli d'Italia. facebook