Asfalto al cimitero comunale | lavori di rifacimento completati

Sono stati completati i lavori di rifacimento dell’asfalto nei viali interni del cimitero comunale di Sarno. L’intervento ha riguardato la sistemazione delle superfici stradali all’interno dell’area, migliorando le condizioni dei percorsi. La conclusione dei lavori è stata annunciata dal sindaco, che ha sottolineato come l’intervento abbia reso i viali più sicuri, decorosi e accessibili ai visitatori.

Sono terminati i lavori di rifacimento dell’asfalto nei viali interni del cimitero comunale a Sarno. ""Un intervento che rende i percorsi più sicuri, decorosi e accessibili per tutti i visitatori" ha detto il sindaco Francesco Squillante. “L’attenzione verso il cimitero comunale resta costante.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Villaggio Santa Rosalia, al via i lavori di rifacimento dell'asfalto in tre stradeLunedì prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie Piave, Montegrappa e Roccella. Leggi anche: Lavori di rifacimento dell'asfalto: ecco l'elenco delle strade chiuse Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Asfalto al cimitero comunale, lavori di rifacimento completati; Marciapiedi nuovi e asfalto da rifare, lavori al via nel Municipio IV: le strade interessate; Discarica abusiva al cimitero. Assolto l’ex dirigente comunale; Discarica abusiva al cimitero di Porto Recanati, l'ex dirigente comunale Daniele Re prosciolto: Il mio operato era stato corretto. Terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale: investimento da 190mila euroConclusi i lavori del Comune di Follonica al cimitero di Follonica, in provincia di Grosseto: gli interventi svolti ... grossetonotizie.com Discarica abusiva al cimitero. Assolto l’ex dirigente comunalePorto Recanati, soddisfatto Re: Ho sempre agito con correttezza. Il Comune aveva chiesto 100mila euro ... msn.com Telesveva. . Barletta, partiti i lavori nell'area della Lega Navale: asfalto, parcheggi e illuminazione. Cannito: "Spiace per i disagi estivi ma non si può posticipare" #puglia #bat #barletta #lavori #porto #parcheggi #asfalto #cannito #attualità - facebook.com facebook Che sia l’asfalto o l’orizzonte, l’emozione non cambia. alfaromeo.com/models/special… #AlfaRomeo #AlfaRomeoQuadrifoglio #StelvioQuadrifoglio #QuadrifoglioCollezione x.com