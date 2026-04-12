Lavori di rifacimento dell' asfalto | ecco l' elenco delle strade chiuse

Da lunedì 13 aprile e fino al 24 aprile, nel quartiere Acquaviva di Caserta saranno svolti lavori di rifacimento dell’asfalto. Durante questo periodo, alcune strade saranno chiuse al traffico. Le ruspe sono già state messe in moto per preparare l’intervento. La chiusura interessa diverse vie della zona, creando modifiche alla viabilità locale. Le operazioni sono state programmate per migliorare le condizioni delle strade.

Tornano le ruspe nel quartiere Acquaviva di Caserta. Da lunedì 13 aprile e fino al 24, l’area sarà interessata da lavori di rifacimento dell’asfalto. Il comandante della polizia municipale, Luciana Spissu Mele, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura di alcune strade.In particolare, sarà.🔗 Leggi su Casertanews.it Villaggio Santa Rosalia, al via i lavori di rifacimento dell'asfalto in tre stradeLunedì prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie Piave, Montegrappa e Roccella. Lavori notturni in via Guido Dorso: via al rifacimento dell’asfalto ad AvellinoAvellino, 27 gennaio 2026 — L’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra... Lavori di asfaltatura in città