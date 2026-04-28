Ascolti tv lunedì 27 aprile | La buona stella I Cesaroni The Floor

Lunedì 27 aprile 2026, i principali programmi televisivi trasmessi in prima serata sono stati “La buona stella” su Rai 1, “I Cesaroni” e “The Floor”. I dati di ascolto e share sono stati rilevati dall’agenzia di rilevamento auditel e mostrano quale trasmissione ha ottenuto il maggior numero di spettatori. Tra i programmi in palinsesto, “La buona stella” su Rai 1 ha registrato i risultati più alti in termini di ascolto.

Ascolti tv lunedì 27 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 27 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda La buona stella. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 I Cesaroni. Su Italia 1 97 minuti. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 27 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 27 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 27 aprile: La buona stella, I Cesaroni, The Floor Notizie correlate Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 20 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Claudio Amendola, quanta nostalgia: il ritorno al quale non si resiste; Ascolti TV | Lunedì 20 Aprile 2026. I Cesaroni crollano al 16.9% (2.301), vince La Buona Stella (16.9% - 2.741); Che cosa vedere in tv stasera 27 aprile 2026, i programmi in prima serata, da La buona stella a The Floor a I Cesaroni; Ascolti tv ieri 27 aprile 2026: share tv e dati Auditel. The Floor – Ne rimarrà solo uno, anticipazioni della semifinale di stasera lunedì 27 aprilePenultimo appuntamento con The Floor – Ne rimarrà solo uno, il programma condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato in onda stasera - lunedì 27 aprile - alle 21.20 su Rai 2. Dopo settimane di sfide s ... corrieredellumbria.it Il Grey Sloan riapre ufficialmente le porte Grey's Anatomy The Floor Belve Daredevil: Rinascita The Testaments Tutto questo vi aspetta questa settimana su #DisneyPlus. x.com Penultimo appuntamento con The Floor: il quiz di Rai2 con Paola Perego. In gioco sono rimasti in 41. Ma chi è in vantaggio Ecco la classifica. - facebook.com facebook