Ascolti tv lunedì 20 aprile | La buona stella Cesaroni – Il ritorno The Floor

Lunedì 20 aprile 2026, i programmi televisivi più seguiti sono stati “La buona stella” su Rai 1, “Cesaroni – Il ritorno” e “The Floor”. I dati di ascolto e share sono stati raccolti dall’azienda di rilevazione. “La buona stella” ha registrato i numeri più alti tra le trasmissioni della serata, mentre gli altri programmi hanno ottenuto risultati inferiori. La serata televisiva si è conclusa con queste tre proposte, che hanno attirato diverse fasce di pubblico.

Ascolti tv lunedì 20 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda La buona stella. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 i Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 Blacklight. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 20 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor Notizie correlate Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona StellaNella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ascolti tv 13 aprile: ottima partenza per I Cesaroni (22.6%), La buona stella si ferma al 16.2%; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 20 aprile in prima serata; Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona Stella; Ascolti tv ieri, lunedì 20 aprile 2026: da 'I Cesaroni' a La buona stella, da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi - I dati Auditel. The Floor, nuovo appuntamento con il programma di Paola Perego e Gabriele Vagnato: le anticipazioniNuovo appuntamento con The Floor, il programma con Paola Perego e Gabriele Vagnato in onda questa sera - lunedì 20 aprile - dalle 21.20 su Rai 2. Continuano le sfide in 100 categorie diverse. Alla fin ... corrieredellumbria.it Stasera su Rai2 torna The Floor con nuovi duelli fotografici. Chi è in vantaggio Ecco la classifica temporanea. - facebook.com facebook Nuova settimana = nuove uscite High Potential The Floor Belve Daredevil: Rinascita The Testaments Tutto questo e molto altro vi aspetta su #DisneyPlus. x.com