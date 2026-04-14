Ascolti tv lunedì 13 aprile | La buona stella Cesaroni – Il ritorno The Floor

I dati sugli ascolti tv di lunedì 13 aprile 2026 mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso il film

Ascolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda La buona stella. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 The Transporter Legacy. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 13 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 13 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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Cesaroni, folla alla Garbatella per il ritorno della serie: dal 13 aprile in tvIl 13 aprile ripartono i Cesaroni, grande attesa per il ritorno dell'amata serie, questa mattina il cast alla Garbatella.

I Cesaroni pronti al ritorno: appuntamento il 13 aprileDopo un’attesa che sembrava non finire mai, il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà.

Secondo appuntamento con "The Floor" in prima serata su Rai 2 x.com

Secondo appuntamento con “The Floor”, in onda in prima serata, alle 21.20, su Rai 2. Alla conduzione Paola Perego con Gabriele Vagnato, una coppia inedita che accompagna gli spettatori, in uno studio completamente rinnovato e dal forte impatto visivo. In - facebook.com facebook