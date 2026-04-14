Ascolti tv lunedì 13 aprile | La buona stella Cesaroni – Il ritorno The Floor

Da tpi.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati sugli ascolti tv di lunedì 13 aprile 2026 mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso il film

Ascolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, lunedì 13   aprile   2026? Su Rai 1 è andato in onda La buona stella. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 The Transporter Legacy. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 13 aprile  2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 13 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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Cesaroni, folla alla Garbatella per il ritorno della serie: dal 13 aprile in tvIl 13 aprile ripartono i Cesaroni, grande attesa per il ritorno dell'amata serie, questa mattina il cast alla Garbatella.

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