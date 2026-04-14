Il 13 aprile 2026, la programmazione televisiva ha visto il ritorno della serie italiana con il titolo

ASCOLTI TV 13 APRILE 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 13 aprile con il debutto di La Buona Stella e il Ritorno dei Cesaroni. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x La Buona Stella – x (x + x) TC – x G – x O – x La Buona Stella – x + x XXI Secolo – x....🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 13 APRILE 2026: IL RITORNO DEI CESARONI, LA BUONA STELLA, CHIUDE GILETTI

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Roberta Valente debutta con ottimi ascolti tv, vincendo la serata con 3,4 milioni di telespettatori. Un risultato meritato per questa fiction e soprattutto per questi due giovani protagonisti: Alessio Lapice e Maria Vera Ratti, che superano la prova singola dopo i r - facebook.com facebook

Ottimi ascolti per la finale di #Monte Carlo tra #Sinner e #Alcaraz x.com