Ascolti tv La buona stella fa meglio dei Cesaroni

Nella serata di lunedì, la trasmissione in onda su Rai1 ha registrato una media di circa 2,7 milioni di spettatori, raggiungendo il 17% di share. La concorrenza dei programmi su altre reti ha portato a risultati diversi, con alcuni show che hanno ottenuto numeri inferiori rispetto a questa produzione. La puntata ha mantenuto un buon livello di pubblico, superando altri programmi di prima serata.

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 La buona stella prevalere con una media di 2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il ritorno cala ancora raggiungendone 2.140.000 con uno share del 15.2%. Su Rai2, dopo la presentazione (510.000 – 2.5%), The Floor – Ne rimarrà solo uno segna 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 97 minuti diverte 955.000 spettatori con il 5.4%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (617.000 – 3%), Newsroom sigla 540.000 spettatori (3.9%); su Rete4, dopo la presentazione (819.000 – 4%), Quarta Repubblica ottiene 759.000 spettatori (6.3%); su La7 La Torre di Babele arriva a 1.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv, La buona stella fa meglio dei Cesaroni Notizie correlate Leggi anche: ASCOLTI TV 13 APRILE 2026: IL RITORNO DEI CESARONI, LA BUONA STELLA, CHIUDE GILETTI Ascolti TV 20 Aprile 2026: La Buona Stella Vs I CesaroniGli ascolti tv di lunedì 20 aprile 2026 hanno visto La Buona Stella su Rai1, attirare 2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri sera 20 aprile, chi ha vinto tra 'La Buona Stella' e 'I Cesaroni'; Ascolti tv ieri (20 aprile): I Cesaroni sprofondano, Gerry Scotti oltre i 5 milioni; Ascolti TV 20 aprile: crollano I Cesaroni (16.9%), vince La buona stella (16.9%) con più telespettatori; Ascolti tv del 20 aprile: La buona Stella e I Cesaroni. Ascolti tv ieri (27 aprile): crisi per I Cesaroni, Rai 3 crolla senza Giletti, incubo AmadeusL’ultima puntata de La Buona Stella vince col 17,3% di share, la serie con Claudio Amendola precipita al 15,2%, The Cage all’1,9%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv del 27 aprile: La buona Stella e I CesaroniItalia 1, 97 minuti: 955.000 spettatori (share 5,37%) Rete 4, Quarta repubblica: 759.000 spettatori (share 6,28%) Tv8, GialappaShow: 753.000 spettatori (share 5,35%) Rai2, The flo ... sorrisi.com Sanremo 2026 registra una drastica flessione degli ascolti in streaming, con una perdita di oltre 300 milioni rispetto alle edizioni precedenti. Non solo i numeri su Spotify sono dimezzati, ma anche la permanenza dei brani in radio ha visto un calo significativo. - facebook.com facebook Complimenti a @RaiDue @peregopaola @vagnatoo per gli Ascolti con 714.000 4,80% #TheFloor #NeRimarràSoloUno x.com