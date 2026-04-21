Ascolti TV 20 Aprile 2026 | La Buona Stella Vs I Cesaroni

Gli ascolti televisivi di lunedì 20 aprile 2026 si sono concentrati sulle due principali reti italiane, con La Buona Stella trasmessa su Rai1 e I Cesaroni su Canale 5. La puntata di Rai1 ha registrato circa 2 milioni di spettatori, mentre il confronto con l’altra rete ha portato a una parità di ascolti nel prime time. La serata si è conclusa senza un chiaro predominio tra le due emittenti.

Gli ascolti tv di lunedì 20 aprile 2026 hanno visto La Buona Stella su Rai1, attirare 2.741.000 spettatori con il 16.9% di share, pareggiando I Cesaroni – Il Ritorno su Canale5 (2.301.000, 16.9%). Blacklight su Italia1 ha convinto 1.203.000 telespettatori (7%), mentre The Floor su Rai2 ne ha registrati 827.000 (5.5%). Quarta Repubblica su Rete4 ha totalizzato 745.000 (6.1%), GialappaShow su Tv8 782.000 (5.4%). La Ruota della Fortuna su Canale5 ha dominato con 5.115.000 spettatori (24.7%), superando Affari Tuoi su Rai1 (4.990.000, 24%). Otto e Mezzo su La7 ha sfiorato i 2 milioni (1.951.000, 9.4%), Un Posto al Sole su Rai3 ha appassionato 1.499.🔗 Leggi su Lawebstar.it

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