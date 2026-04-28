Ascolti tv La Buona Stella chiude in rialzo ancora scendono I Cesaroni

Nella giornata del 27 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato un aumento per La Buona Stella, mentre I Cesaroni hanno registrato un calo di sette punti rispetto alla prima puntata. La serata ha visto quindi un rialzo per il programma in crescita, mentre il serial si è fermato a un risultato inferiore rispetto alla prima puntata. I dati ufficiali sono stati pubblicati dall'ente che monitora gli ascolti televisivi quotidiani.

I dati degli ascolti tv del 27 aprile assegnano la vittoria a La Buona Stella, ancora in calo I Cesaroni: 7 punti in meno rispetto alla prima puntata Gliascolti tvdel 27 aprile danno la vittoria aLa Buona Stella, mentreI Cesaronicontinuano a perdere telespettatori, calando al 15.2% (contro il 22% della prima puntata). Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, La Buona Stella chiude in rialzo, ancora scendono I Cesaroni Notizie correlate Ascolti TV | Lunedì 27 Aprile 2026. La Buona Stella chiude al 17.3%, I Cesaroni calano ancora (15.2%). La Gruber va forte (10%)Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2. Leggi anche: ASCOLTI TV 13 APRILE 2026: IL RITORNO DEI CESARONI, LA BUONA STELLA, CHIUDE GILETTI Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri sera 20 aprile, chi ha vinto tra 'La Buona Stella' e 'I Cesaroni'; Ascolti TV 20 aprile: crollano I Cesaroni (16.9%), vince La buona stella (16.9%) con più telespettatori; Ascolti tv del 20 aprile: La buona Stella e I Cesaroni; Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Papa Francesco e Nicola Porro. Ascolti tv 27 aprile: vince La buona stella (17.3%), I Cesaroni calano ancora (15.2%)Gli ascolti di lunedì 27 aprile. Torna il testa a testa tra le grandi fiction delle ammiraglie: vince su Rai1 La buona stella con Francesco Arca, mentre ... fanpage.it Ascolti tv lunedì 27 aprile: La buona stella, I Cesaroni, The FloorAscolti tv 27 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Tutto il talento di Francesco Arca nella fiction La Buona Stella. Un grande ritorno in tv per un bravo attore come lui che dimostra di avere un’importante presenza scenica, soprattutto qui nei panni di un poliziotto serio e scrupoloso come Valerio Fois. Sempre facebook