Ascolti tv La Buona Stella chiude in rialzo ancora scendono I Cesaroni

Da ildifforme.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 27 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato un aumento per La Buona Stella, mentre I Cesaroni hanno registrato un calo di sette punti rispetto alla prima puntata. La serata ha visto quindi un rialzo per il programma in crescita, mentre il serial si è fermato a un risultato inferiore rispetto alla prima puntata. I dati ufficiali sono stati pubblicati dall'ente che monitora gli ascolti televisivi quotidiani.

I dati degli ascolti tv del 27 aprile assegnano la vittoria a La Buona Stella, ancora in calo I Cesaroni: 7 punti in meno rispetto alla prima puntata Gliascolti tvdel 27 aprile danno la vittoria aLa Buona Stella, mentreI Cesaronicontinuano a perdere telespettatori, calando al 15.2% (contro il 22% della prima puntata). Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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