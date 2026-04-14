Ascolti tv ieri lunedì 13 aprile chi ha vinto tra La buona stella I Cesaroni Massimo Giletti e Nicola Porro

Lunedì 13 aprile 2026, i programmi televisivi in prima serata hanno registrato risultati diversi negli ascolti. La fiction “La buona stella” ha incontrato la concorrenza di “I Cesaroni”, mentre su altri canali sono andati in onda programmi condotti da Massimo Giletti e Nicola Porro. I dati di ascolto sono stati raccolti dall’azienda di rilevazione e mostrano quale tra le trasmissioni ha avuto il maggior seguito durante la serata.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 13 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire dietro a I Cesaroni (Canale 5) ma comunque davanti a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio The Transporter Legacy (Italia 1), GialappaShow (Tv8), La Torre di Babele (La7), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), The Floor (Rai 2) e Little Big Italy (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 13 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Massimo Giletti e Nicola Porro Leggi anche: Ascolti tv 13 aprile, chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella Ascolti tv ieri lunedì 2 marzo chi ha vinto tra Scherzi a Parte, Ulisse, Lo stato delle cose e Nicola PorroLa Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 2 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Massimo Giletti ha chiuso infuriato l'ultima puntata de Lo stato delle cose - facebook.com facebook Grazie per aver seguito #lostatodellecose, ad maiora ed alla prossima! Intanto Massimo Giletti vi aspetta tutti i venerdì in radio su @rtl1025 alle 08:05 x.com