Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella I Cesaroni Papa Francesco e Nicola Porro

Lunedì 20 aprile 2026 sono stati trasmessi vari programmi televisivi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tra le trasmissioni principali, la fiction “La buona stella” si è confrontata con “I Cesaroni”. In contemporanea, sono andate in onda anche puntate dedicate a Papa Francesco e Nicola Porro. I dati di ascolto ufficiali mostrano quale tra questi programmi abbia ottenuto il maggior numero di spettatori durante la prima serata.

La Rai centra il tris nella giornata di lunedì 20 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Blacklight (Italia 1). Ai piedi del podio Francesco – Cronache di un Papato (La7), The Floor (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni e Little Big Italy (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it

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